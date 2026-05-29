Eşrefoğlu Camii asırlardır ayakta

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alarak ihtişamını tüm dünyaya kanıtlayan tarihi Eşrefoğlu Camii, asırlara meydan okuyan yapısıyla adeta zamana karşı direniyor. Selçuklu döneminin en seçkin ve büyüleyici eserlerinden biri olan bu muazzam mabet, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde ve Cuma namazı bereketinde ziyaretçi akınına uğradı. Hem mimari detayları hem de içinde barındırdığı gizemli tekniklerle tarihin derinliklerinden bugüne bir köprü kuran cami, yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi.