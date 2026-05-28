CHP bayramlaşmasında "Özel-Kılıçdaroğlu" gerginliği! "Özel'i desteklediğine dair" açıklama beklediler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, parti içindeki "Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu" tartışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı. Safranbolu’daki bayramlaşma programında da bazı partililerin, Akay’ın Özgür Özel’e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdiği belirtildi. Tepkiler üzerine partililer ile milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.