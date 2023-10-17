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Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'de açıkladı: KPSS ile 1.500 denetmen alıp piyasayı denetleyeceğiz

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 12:05
Son dakika haberi... Fahiş fiyatlarla mücadele hangi aşamada? Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, hizmet sektörüne indirim kampanyasına katılmaları için çağrıda bulundu. Bolat, "KPSS ile bin 500 denetmen alıp piyasayı denetleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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