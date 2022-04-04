04 Nisan 2022, Pazartesi
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Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer milyonları nasıl ele geçirdi?
Thodex markası altında kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in en yakınlarını da dolandırdığı ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.