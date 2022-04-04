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Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer milyonları nasıl ele geçirdi?

A Haber
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Giriş: 04.04.2022 10:42
Thodex markası altında kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in en yakınlarını da dolandırdığı ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.
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