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TFF seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 09:50
Son dakika haberine göre... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." dedi.
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