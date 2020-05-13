Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na flaş çağrı: Pes ettiyseniz bırakın gidin!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü oturumda açıldı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB Meclisi’nde İmamoğlu’nun sözlerine cevap verdi. AK Partili Göksu, “Siz, bu vereceğiniz tekliflerinize eğer biz, burada ‘Evet’ dersek, bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP’den aldık düzelttik, bir daha düzeltmek için bir daha 25 yıl gerekecek” dedi. Göksu, "Yahu siz daha bir yere gelmeden, işin başında 'Tıkandık!' dediniz, işin başında 'Pes ettik!' dediniz. Pes ettiyseniz, bırakın gidin! Kardeşim, İstanbul'un geleceğini karartmayın!" ifadelerini kullandı.