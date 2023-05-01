01 Mayıs 2023, Pazartesi
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Tersine beyin göçü artıyor! 6 bin bilim insanı Türkiye’ye geri döndü
Organik Kimya Uzmanı Prof. Dr. Huriye Akdaş Kılıç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Eve Dönüş Projeleri'yle birlikte Türkiye'ye dönen bilim insanlarımızdan biri. Uzun yıllar Fransa'da yaşayan Huriye Akdaş Kılıç, şimdi kendi ülkesinde yaptığı projelerle dünyaya örnek oluyor, aynı zamanda öğrenciler yetiştiriyor.