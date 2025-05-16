16 Mayıs 2025, Cuma
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Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek?
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci nasıl ve nerede gerçekleşecek? Suriye, Irak ve İran'daki PKK varlığına ne olacak? Ankara'daki değerlendirmelere göre Terörsüz Türkiye süreci 5 evreden oluşuyor. Atılan her adım bir sonrakinin zeminini oluşturacak. Silah bırakma sürecinde 3. taraflar ise asla yer almayacak. Ne BM ne başka ülke bu süreçte tek söz sahibi Türkiye olacak. İşte terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tüm merak edilenler.