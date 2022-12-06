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Teröristlerin inlerine 'Eren' darbesi! 14 sığınak ve sözde EYP eğitim kampı imha edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2022 14:47
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu kapsamında, Tunceli'de tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi." ifadelerine yer verildi.
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