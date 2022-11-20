20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!

Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2022 11:44
Güncelleme:20.11.2022 11:44
MSB, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi. Türkiye yönelik saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelerin ateş altında bırakıldığı operasyonla ilgili canlı yayın konuklarımız Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ve Dr. Ali Semin ile muhabirlerimiz detayları aktardı.
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Başkan Erdoğan harekat emrini böyle verdi
Başkan Erdoğan harekat emrini böyle verdi
İşte PKK yuvalarını imha eden F-16’lar
İşte PKK yuvalarını imha eden F-16'lar
A Haber Suriye sınırında!
A Haber Suriye sınırında!
İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal paylaşım
İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal paylaşım
Pençe Kılıç Hava Harekatı’na tam destek
Pençe Kılıç Hava Harekatı'na tam destek
Hulusi Akar’ın harekat merkezinde
Hulusi Akar'ın harekat merkezinde
MSB operasyonun sinyalini vermişti
MSB operasyonun sinyalini vermişti
İşte operasyon isminin arkasındaki gizli mesaj!
İşte operasyon isminin arkasındaki gizli mesaj!
88 Ahıska Türkü Türkiye’ye geldi!
88 Ahıska Türkü Türkiye'ye geldi!
Terör yuvaları yerle bir ediliyor!
Terör yuvaları yerle bir ediliyor!
Irak ve Suriye’de kara harekatı başlar mı?
Irak ve Suriye'de kara harekatı başlar mı?
Daha Fazla Video Göster