Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!

MSB, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi. Türkiye yönelik saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelerin ateş altında bırakıldığı operasyonla ilgili canlı yayın konuklarımız Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ve Dr. Ali Semin ile muhabirlerimiz detayları aktardı.