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19.10.2019
Teröristler keskin nişancılarla saldırdı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi" açıklamasının ardından detaylar ortaya çıktı. Teröristlerin Tel Abyad'da keskin nişancılarla yaptığı saldırıda, 3 SMO askerinin yaralandığı öğrenildi.
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