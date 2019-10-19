Teröristler keskin nişancılarla saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi" açıklamasının ardından detaylar ortaya çıktı. Teröristlerin Tel Abyad'da keskin nişancılarla yaptığı saldırıda, 3 SMO askerinin yaralandığı öğrenildi.