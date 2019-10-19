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19.10.2019
Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı
Türkiye ile ABD arasında perşembe akşamı saat 22.00'da yapılan ve salı akşamı bitecek olan anlaşmaya göre, harekata 120 saat ara verildi. Bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmemesi halinde ABD'nin tamamen desteğini çekeceği belirtildi.
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