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Teröristbaşı Fetullah Gülen öldüğünde yerine kim geçecek?

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Giriş: 17.04.2021 23:35
Güncelleme:17.04.2021 23:57
A Haber canlı yayınında FETÖ terör örgütüne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür örgüt içinde ciddi çatlakların oluşmaya başladığını ifade etti. Övür ayrıca örgüt içindeki gruplaşma ve yolsuzluklara da değinirken, teröristbaşı Gülen'in ölmesinin ardından onun yerine geçecek ismi de canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
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