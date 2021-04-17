Teröristbaşı Fetullah Gülen öldüğünde yerine kim geçecek?

A Haber canlı yayınında FETÖ terör örgütüne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür örgüt içinde ciddi çatlakların oluşmaya başladığını ifade etti. Övür ayrıca örgüt içindeki gruplaşma ve yolsuzluklara da değinirken, teröristbaşı Gülen'in ölmesinin ardından onun yerine geçecek ismi de canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...