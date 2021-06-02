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Teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylem ortaklıkları!
Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemlerinde benzerlikleri canlı yayında örnekleriyle açıkladı. İşte o örneklerin detayları...