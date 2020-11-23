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Terörist sevici Osman Kavala! Terör örgütü PKK'dan canlı yayında övgüyle bahsetti .

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Giriş: 23.11.2020 23:22
Güncelleme:23.11.2020 23:32
Gezi kalkışmasında yargılanan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın terör örgütü PKK hakkında ilginç açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Kavala, terör örgütü PKK'yı rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt olarak tanımladı. .
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