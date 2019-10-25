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25.10.2019

Terörist Şahin Cilo'nun (Mazlum Kobani) kanlı sicili | ABD neden görüşmekte ısrar ediyor?

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo’nun katliam dosyası bir hayli kabarık. Mazlum Kobani kod ismi de Batı tarafından özellikle verilmiş bir isim. Mazlum ve Kobani isimleriyle algı oluşturulmaya çalışılıyor. Peki Şahin Cilo kimdir? Terör sicilinde neler var? ABD neden Şahin Cilo ile görüşmekte ısrarcı? Terörist Şahin Cilo ABD’ye ayak bastığında tutuklanacak mı? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Şahin Cilo faili olduğu kanlı saldırıları tek tek sıraladı ve detayları aktardı.

Şahin Cilo'nun baş faili olduğu terör olaylarından bazıları şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alıyor.

PKK'nın çok sayıda kanlı saldırılarının baş faili

1997-2003 yıllarında terör örgütü PKK'nın Avrupa sorumluluğunu üstlendi

2005'te PKK üst yönetim organına seçildi.

İntihar bombacısı teröristleri eğitti

2013'te YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu oldu

Kandil'de Murat Karayılan ile Duran Kalkan'ın yardımcısı oldu

63 askerin şehit edildiği hain saldırıların 1 numaralı faili

2010'da Taksim'de 15'i polis 32 kişinin yaralandığı intihar saldırısının sorumlusu

2011'de Ankara'da 5 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu

ANALİZ - PKK\YPGnin elebaşı Şahin Cilo (Mazlum Kobani) kimdir? İşte kirli sicili... |Video ANALİZ - PKK\YPG'NİN ELEBAŞI ŞAHİN CİLO (MAZLUM KOBANİ) KİMDİR? İŞTE KİRLİ SİCİLİ... |VİDEO

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