ANALİZ - PKK\YPG'nin elebaşı Şahin Cilo (Mazlum Kobani) kimdir? İşte kirli sicili... |Video

Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Peki 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin kimdir? İşte YPG terör örgütü elebaşının kirli sicilini anlatan analiz haberimiz...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü komutanlarından Mazlum Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ABD'li makamlara bildirildiğini belirtmişti.

İşte Suriye'de Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in kirli sicili...

KATLİAM DOSYASI KABARIK

Ferhad Abdi Şahin, 1969 Afrin doğumlu ve terör örgütü PKK'ya 1990 yılında katıldı.

Suriye'de bulunduğu 19 yıl boyunca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde idari işler yardımcısı olan Abdi, terörist başının 'manevi oğlu' olarak biliniyor.

1996'da örgütün sözde Hakkari/Şemdinli sorumlusu olan Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde Hakkari'de 2 kanlı saldırı düzenlendi. 22 Ağustos'ta Şemdinli'de görevlerine giden köy korucularına Örencik Mezrası yakınlarında roketatarla yapılan saldırıda 3'ü korucu 5 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı. 8 Kasım 1996'da da Hakkari Çukurca'da bir minibüse roketli saldırıda 12'si köy korucusu 17 kişi şehit düştü, 8 kişi yaralandı.

İŞTE CİNAYET LİSTESİ

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı da 2008'de Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Abdi'nin de bulunduğunu söyledi.

Abdi, teröristbaşı Bahoz Erdal'dan sonra, Murat Karayılan'dan önce terör örgütünün sözde saldırı gücü HPG'nin elebaşı oldu. Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde de çok kanlı saldırılar düzenlendi. 7 Aralık 2009'da Tokat-Reşadiye'de 7 asker, 19 Haziran 2010'da Hakkari-Şemdinli'deki Gediktepe üs bölgesinde 11 asker, 17 Ağustos 2011'de Hakkari-Çukurca'da 11 asker ve 1 köy korucusu, 14 Temmuz 2011'de Diyarbakır-Silvan'da 13 asker, 18 Ekim 2011'de Hakkari-Çukurca'da 26 asker şehit düştü.

4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE

Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon ödül konulan terörist Abdi, ayrıca 41 kişinin şehit olduğu 406 kişinin de yaralandığı 8 ayrı saldırıdan daha sorumlu tutuluyor.

AVRUPA'DAN KANDİL'E...

'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhad Abdi, 1997-2003 yılları arasında örgütün Avrupa sorumlularından biri oldu. 'Festival', 'konser' ve 'kamp' adı altında Avrupa'nın her yanından Hollanda'ya topladığı gençlerin beynini yıkayarak onları Kandil'e yolladı. İtirafçı olan teröristler de bizzat Abdi tarafından kandırıldıklarını ifadelerinde açıkça ortaya koydu. Yeni Şafak'ın ulaştığı ifade tutanaklarına göre 1998 yılında örgüte katılan F.K, şunları anlattı: "Almanya'nın Gisen şehrinde yaşıyorduk. 9. sınıf öğrencisi iken festival, spor, müzik gezisi denilerek Hollanda'ya gönderildim. Arnhem'e bağlı çiftlik tarzı yerde benim yaşlarda 100-150 kişi bulunuyordu. İlk başta festival tarzı geçen günler giderek PKK'nın ideolojik eğitimlerine dönüşmeye başladı. Buradaki gençlerin çoğu Avrupa'da doğup büyümüş Kürt asıllı gençlerdi. 'Neden bu eğitimleri bize veriyorsunuz' diye sorunca bana hitaben, 'asıl amaç eğlence ancak bunun yanında kendi tarihinizi öğrenmenizi istiyoruz, bu nedenle size ideolojik olarak sohbetler de veriyoruz' dediler. Bunun yanında fotoğraflar ve videolar izlettiriliyordu. Bu videolar sayesinde bizim duygu ve düşüncelerimizi derinden etkilemeye çalışıyorlardı. Bu dersleri veren Şahin Cilo (Ferhad Abdi) idi. Bu şahıs Suriyelidir. İlk olarak Hollanda'da gördüm, kendisi şu an örgüt içerisinde Suriye yönetiminde faaliyet yürütmektedir."

Abdi'nin Avrupa'daki etkinliği bununla bitmedi. Yakalanmadan önce terörist Öcalan'ın İtalya'ya ilticası için yoğun çaba gösterdi ancak başaramadı. 2003 yılında Mahmur Kampı'na dönen Abdi, burada bir süre faaliyet gösterdi.

ABD'DEN BÜYÜK SKANDAL!

Terör örgütü PKK/YPG'yi hâlâ 'müttefik' olarak gören Washington, bir türlü engel olamadığı Barış Pınarı Harekâtı sonrası terör elebaşlarını parlatmaya soyundu. ABD yönetimi, dağılma aşamasındaki terör örgütüne siyasi meşruiyet kazandırmak için 'general' sıfatı verdiği 'Mazlum Kobani', 'Şahin Cilo' ve 'Ferhad Abdi Şahin' gibi kod adlarıyla anılan terörist Ferhad Abdi bin Halil'e yatırım yapmaya başladı. ABD'li bir grup senatör, Donald Trump'ın telefonla aradığı terörist Abdi'yi Washington'a davet ettirmek için temas yürütüyor. 'Abdi lobisi'nin başını çekenler ise koşulsuz İsrail destekçisi Evangelist senatör Lindsey Graham ile Türkiye'ye F-35'lerin verilmemesi dahil kapsamlı yaptırımlar isteyen Jeanne Shaheen.

ABD'YE NOTA!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katıldı. Zirve sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'nin terörist Mazlum Kobani ile görüşmesi hakkında şunları söyledi: "Mazlum Kobani bir teröristtir. Hakkında arama var. Müttefiklerimizin bununla görüşmesi kabul edilemez. Kırmızı bültenli terörist ile müttefiklerimiz görüşemez. Biz bunları bir nota ile ABD'ye bildirdik. Bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez."