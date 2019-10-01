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01.10.2019

Terörist, bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış | Video

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin yeni görüntüleri elde edildi.

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