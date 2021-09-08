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Teröre giden yolların betonları Fransa'dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ'ı finanse etti

A Haber
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Giriş: 08.09.2021 10:56
Dünya devi Fransız çimento firması Lafarge, Fransız istihbarat örgütünün de desteğiyle terör örgütlerini finanse ettiği ve destek sağladığı bugün belgelerle ispatlandı ve soruşturma başlatıldı. Öte yandan A Haber o terör tünelleri görüntülemişti. İşte o görüntüler...
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti A HABER O TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
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