Terör yandaşlarına tepki gösteren Fransa’nın cesur kadını A Haber’e konuştu

Fransa'da terör örgütü PKK destekçilerine "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle karşı duran Morgane isimli Fransız kadın A Haber’e konuştu. Terör yandaşlarının gösterisi sırasında neler yaşandığını ve Fransız polisinin tutumunu anlattı. “Fransa’da can güvenliğim yok” diyen Fransız kadın, terör yandaşları tarafından dövüldüğünü belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: Polis karakoluna suç duyurusunda bulunmak için gittiğimde, o gün PKK yandaşlarının saldırısına uğradığımı söylediğimde polis bana “PKK ne?” diye cevap verdi. O an ne hissettiğimi anlatmak için kelime dahi bulamıyorum. Beni öldürmekle tehdit ediyorlar ve bunu polise söyledim. “Çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın” dediler. Burada Fransa’da kendimi kesinlikle güvende hissetmiyorum.

"Yaptıklarımla gurur duyuyorum ve hiçbir şeyden pişman değilim." Diye konuşan Morgane, "Yürüyordum ve bir gösteriye denk geldim. PKK elebaşının fotoğraflarının üzerinde bulunduğu flamalar taşıdıklarını ve hepimiz PKK'yız sloganını attıklarını gördüm. PKK bir terör örgütü, onları videoya çektim. Hakaret ettim ve onların ülkemi kirletmekle suçladım ki bu benim gerçekten hissettiğim şey. Türkiye'de 30 binden fazla terör kurbanı olduğunu biliyoruz ve bu insanlar terörü haklı göstermeye çalışıyorlar. Sokakta normal bir şekilde, Fransız polisi oradayken. Bu kabul edilemez ve bunu söyledim. Ülkemi kirletiyorsunuz dedim ki bu doğru ve "Ne mutlu Türküm diyene" dedim." İfadelerini kullandı.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" SÖZÜNÜ EN İYİ ARKADAŞIMDAN DUYDUM

"Ne mutlu Türküm diyene" sözünü arkadaşından duyduğunu anlatan Morgane, "En iyi arkadaşım Türkiye'de, Antalya'da yaşıyor. Her sene oraya gitme şansım oluyordu çünkü Türkiye'yi çok çok seviyorum. Türkiye'ye ilk gittiğimde Türkiye'ye aşık oldum. Ankara'ya da gitme şansım oldu. Atatürk'ün kabrini ziyaret ettim. Arkadaşım bana "Ne mutlu Türküm diyene" sözünü tercüme etmişti, çok sevmiştim. O insanların yaptığını görünce aklıma ilk gelen bu söz oldu. Türkiye'nin onuru ve gururu oldu ve orada bunu söyledim." dedi.

"5 KİŞİ BENİ VAHŞİCE DÖVDÜ"

Fransız kadın, "Beni dövdüler ama gerçekten dövdüler. 5 kişiydiler, tekmeyle yumrukla dövdüler. Hızlıca telefonumu sakladım çünkü videoya çekiyordum, gördüğünüz gibi. Kendimi savunmaya çalıştım Fransız polisi geldi bizi ayırmak için. Daha sonra bizi ayırdılar, onlara protestolarına devam etmelerini söylediler. Benden ise kimlik kartımı istediler ki bu bence kesinlikle kabul edilemez. Ne yazık ki burada Fransa'da PKK'nın propagandası ne yazık ki çok iyi yapılıyor. Çünkü orada beni dövdüklerinde etrafta çok fazla insan vardı bana "Kürtlerden neden nefret ediyorsun onlar sana ne yaptı ki?" dediler. Bana verdiğiniz bu imkan sayesinde şunu söylemek istiyorum. Kürtler benim arkadaşlarım, onları gerçekten seviyorum ve Kürt demek PKK demek değil. Kürtler başka PKK başka. Kürtleri gerçekten seviyorum, onlar bana bir şey yapmadı. Kim olursa olsun; PKK, DEAŞ, hangi terörist olursa olsun fark etmez onları sevmiyorum. Bunun kanıtı da 5 kişi beni dövdü ama gerçekten vahşice dövdüler. Morluklarım vardı. Suç duyurusunda bulundum." diye konuştu

"FRANSA'DA KENDİMİ KESİNLİKLE GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Suç duyurusunda bulunmak için karakola giden Fransız kadın, polisin kendisine yönelik tavrıyla ilgili şunları söyledi: "Buna valiliğin onay verdiği bir gösteri dediler. Dedim ki ancak bu mümkün değil. Polis karakoluna suç duyurusunda bulunmak için gittiğimde, o gün PKK yandaşlarının saldırısına uğradığımı söylediğimde polis bana "PKK ne?" diye cevap verdi. O an ne hissettğimi anlatmak için kelime dahi bulamıyorum. Beni öldürmekle tehdit ediyorlar ve bunu polise söyledim. "Çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın" dediler. Burada Fransa'da kendimi kesinlikle güvende hissetmiyorum. "

"PKK PROPAGANDASI BURADA ÇOK GÜÇLÜ"

"Bana açıkça şunu diyenler oldu, "İyi terörist ve kötü terörist var" Bunu söylemeleri gerçekten korkunç çünkü terörist teröristtir. PKK propagandası burada çok güçlü ki insan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtlere karşı olduğuna ikna olmuşlar. Gerçek dışı şeylere inanıyorlar ki gösteride de bunu duydum. "