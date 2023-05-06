Terör ve Siyaset | PKK’nın kanlı eylemleri 1990’lar neden arttı? Orgeneral Eşref Bitlis’in sır ölümü

A Haber tarafından özel olarak hazırlanan Terör ve Siyaset programının 2. bölümünde bölücü terör örgütü PKK’nın 1990’lı yıllarda yaptığı katliamlar mercek altına alındı. Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Özkan'ın konuğu olan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran anlattı.

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