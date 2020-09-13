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Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de Oruç Reis'in neden geri döndüğünü anlattı

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Giriş: 13.09.2020 22:35
Güncelleme:13.09.2020 22:45
Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında Oruç Reis'in geri dönüşü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Oruç Reis'e yeni Navtex gelir mi?" sorusunu yanıtlayan Tokmakoğlu, "Geri dönüşü tamamen teknik ihtiyaçlardan dolayı ve planlı" dedi.

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, Oruç Reis'in geri dönüşünü değerlendirdi.

"İkmal ihtiyacı" değerlendirmesinde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Tokmakoğlu, "Oruç Reis görevini büyük bir titizlikle yaptı. Denizciler iyi bilir; bir tanesi ikmal edilecek konular vardır. Denizde uzun süre kaldığınızda bunu ikmal etmek için karaya gelmeniz gerekiyor. İkincisi, bakım-onarımı ihtiyaç duyulan, veya kalibre edilmesi gereken teknik cihazlar vardır. Üçüncüsü, çok fazla veri birikti. Kıyıda ilgili araştırma merkezine aktarılması gerekiyor. Bunu kaset halinde getirmek de mümkün ama bu bir görev." dedi.

ASILSIZ İDDİALARA CEVAP

Sosyal medyadaki asılsız iddiaları da değerlendiren Tokmakoğlu, "Bu bir ara verme dönemidir. ama yinede, velev ki Oruç Reis bir barışa, diyaloğa katkı olsun diye Türkiye Cumhuriyeti'nin insiyatifi ile geri çekilmiş de olabilir. Buna kim ne diyebilir." şeklinde konuştu.

ORUÇ REİS NEDEN GERİ DÖNDÜ?

Tokmakoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Geri dönüşü tamamen teknik ihtiyaçlardan dolayı ve planlı. Enerji Bakanlığı bununla ihtiyaçlı hususları sürekli gözden geçiriyor. Bu sondaj gemilerimiz için de geçerli. Sürekli karaya gelip gerekli ihmalleri yapıp görevlerine geri dönerler

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