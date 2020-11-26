Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’dan ‘ikinci Kandil’ Sincar yorumu: Büyük bir oyun bozulacak

PKK’lı teröristlerin Irak’ta yeni bir Kandil yapmak istediği, Sincar'da tansiyon yükseliyor. Irak yönetimi ve Barzani'ye bağlı güçler bölgeyi kontrol etmek için, 6 bin asker ve polis gönderdi. Zor durumda kalan terör örgütü PKK ise bölgenin gelir kaynaklarına yönelik saldırılarını artırarak, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ni zayıflatmayı ve Sincar’da varlığını sürdürmeyi hedefliyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber’de yayınlanan “Memleket Meselesi” programında yaşanan bu kritik gelişmeleri yorumladı. Başbuğ, "Cumhurbaşkanımızın 2017’de “Sincar’ın 2. Kandil olmasına izin vermeyeceğiz” diye çok net cümlesi vardı. Fakat çabalara rağmen o günden bu güne istenilen noktaya gelinemedi. İlk defa bu bahsettiğiniz gibi önümüzdeki günlerde 'Sincar kent merkezine de, 2 bin 500 polis yerleştirilecek ve kentte yeni bir yönetim belirlenecek. Anlaşma gereği Sincar'ın güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak.' Gerçekleşirse çok büyük bir planın bozulacağını ve terörle mücadeleye önemli katkıları olacağını düşünüyorum." dedi.

PKK'lı teröristlerin Irak'ta yeni bir Kandil yapmak istediği, Sincar'da tansiyon yükseliyor.

Irak yönetimi ve Barzani'ye bağlı güçler bölgeyi kontrol etmek için, 6 bin asker ve polis gönderdi. Zor durumda kalan terör örgütü PKK ise bölgenin gelir kaynaklarına yönelik saldırılarını artırarak, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ni zayıflatmayı ve Sincar'da varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

2014'te terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye yerleşen terör örgütü PKK'yı tasfiye etmek için, 1 Ekim'de Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim ve Bağdat anlaşma imzaladı.

PKK'nın 6 yıldır yığınak yaparak, 'İkinci Kandil' haline getirdiği Sincar'ın etrafına, 3 tugaydan oluşan 6 bin polis ve asker yerleştirildi.

Ağır silahlı güçler Suriye ve ırak sınır hattı ile Sincar'ın batısına yayıldı.

Önümüzdeki günlerde Sincar kent merkezine de 2 bin 500 polis yerleştirilecek ve kentte yeni bir yönetim belirlenecek. Anlaşma gereği Sincar'ın güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yaşanan bu kritik gelişmeleri yorumladı.

Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şöyle;

Şimdi Sincar, ülke içindeki terörle mücadele zaten geldiğimiz nokta net ortada 320'ye yakın teröristin sadece ülkemizde varlık gösterebildiği, artık 1000'li rakamlardan 10'lu düştüğümüz bir süreç yaşıyoruz şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; ben önümüzdeki bahar döneminde artık terör gündeminin ülke gündeminden çıkacağını düşünüyorum. Bugün 23 tane il var Doğu ve Güney Doğu'da 200'e yakın da ilçesi var. İşte bu rakamı yaydığımız takdirde neredeyse her ilçeye 1 veya 2 çapulcu düşüyor. Ki bunların da çoğu kendi hayatını idame ettirmenin derdine düşmüş durumdalar. "Bu işten nasıl kurtuluruz? sorusuna yanıt arayışı içindeler. Eskiden olduğu gibi öyle bir eylem gerçekleştiririm, örgütsel bir faaliyette bulunayım niyetinin artık olmadığını ve örgütün o çözülme sürecinin esas ülke içinde yaşandığını çok net görebiliyorsunuz.





"SAHADA UYGULAMASINI VE YANSIMASINI GÖRECEĞİZ"

Ancak ülke dışında Irak'ta çok büyük başarı var ancak Suriye'de yapılacak illerin olduğunu bilmemizde yarar var. İşte az önce adını andınız Sincar, bana göre son zamanlarda en önemli gelişmelerin yaşandığı bölge haline geldi. 9 Ekim'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat'taki hükümetin yapmış olduğu anlaşmayla artık buradaki terör unsurlarının sonlandırılacağı ve bu bölgede göç etmek durumunda kalan Ezidilerin tekrardan topraklarına döneceği şeklinde alınan kararlar var. Ama bunun sahada uygulamasını ve yansımasını göreceğiz bekleyeceğiz. Çünkü geçmiş zamanda yaşanan acı örnekler var.



"VAHŞİ BATI DEDİĞİMİZ ÜLKELERİN ÇOK SİNSİ PLANLARI VARDI..."

Sincar'a ayrı pencere açmak isterim… Zira gerçekten emperyalist yapının yani ABD, İsrail, diğer vahşi batı dediğimiz ülkelerin çok sinsi planları vardı ve 2003 yılında başladı. 2003'te Irak'ın işgali ile birlikte, Sincar ve Musul bölgesi uyduruk bir anayasanın sahaya yansımasını 140. Maddede tartışmalı bir bölge olarak ayrıldı. Ve 2007'de bir referandum olacaktı sözde ve o referandumda buranın gerçek durumu netleşecekti. Fakat bu gerçekleşmesi ve burası muallakta kaldı. Ve o günden beri de 'ikinci bir Kandil' olarak bu bölgede ciddi ve büyük hazırlıklar yapıldı. Kandil diye özellikle adlandırıyoruz çünkü gerçekten terör koridorunu her ne kadar biz Irak ve Suriye olarak lokal olarak incelemiş olsak da aslında bir bütün olarak yürütülen bir sinsi plan var.



"BÜYÜK BİR OYUN BOZULACAK"

Ve bu planda Kandil'den sonra 2. safha Sincar'ın "yeni Kandil" haline getirilmesi, dağlık bir bölge olan Sincar'ın iki coğrafyada olan hakimiyeti nedeniyle buranın bir terör üssü olarak kullanılması planı vardı. Kamuoyu ülkemiz dâhil bu Sincar kelimesini ilk Cumhurbaşkanımızın söylemiyle tanışmış oldu. Cumhurbaşkanımızın (Başkan Erdoğan) 2017'de "Sincar'ın 2. Kandil olmasına izin vermeyeceğiz" diye çok net cümlesi vardı. Fakat çabalara rağmen öğünden bu güne istenilen noktaya gelinemedi. İlk defa bu bahsettiğiniz gibi önümüzdeki günlerde Sincar kent merkezine de, 2 bin 500 polis yerleştirilecek ve kentte yeni bir yönetim belirlenecek. Anlaşma gereği Sincar'ın güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak. Gerçekleşirse çok büyük bir planın bozulacağını ve terörle mücadeleye önemli katkıları olacağını düşünüyorum.