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Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar: Paşinyan'ın talepleri Rusya ve AB'ye sökmez!

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Giriş: 06.10.2020 23:21
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber ekranlarında katıldığı "Memleket Meselesi" programında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları harita üzerinden değerlendirdi. Özellikle Karabağ bölgesinin iklim koşullarının zorluğuna değinen Ağar, Karabağ'ın tam bir direnek noktası olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun operasyondaki başarısını da değerlendiren Ağar "Hiç kimse bu operasyonu bilgisayar oyunu gibi değerlendirmesin" ifadelerini kullandı. Ağar ayrıca Ermeni ordusunun bozguna uğradığı andan itibaren Azerbaycan'ın operasyonlarda hız kazanacağını da sözlerine ekledi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliği ve bölgedeki son durumu A Haber ekranlarında katıldığı "Memleket Meselesi" programında harita üzerinden anlattı.

AZERBAYCAN ORDUSU 600 PARÇAYI İMHA ETTİ

Ağar konuşmasında "Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülere bakıldığında 600 parça topun ve hava savunma sisteminin imha edildiği görülüyor. Bu Ermenistan'ın silah envanteri dikkate alındığında çok ciddi bir rakam. Azerbaycan ordusu bu imhalarla Ermeni ordusuna çok büyük darbe vurdu." ifadelerini kullandı.

ADI ÜSTÜNDE "DAĞLIK" KARABAĞ

Karabağ'ın tam bir direnek noktası olduğunu belirten Ağar, bölgede son derece sert arazi koşullarının mevcut olduğunu söyledi. Adı üstünde "Dağlık Karabağ" diyerek bölgenin arazi yapısını tanımlayan Abdullah Ağar bölgede 70 kilometre uzunluğunda bir dağlık bölge olduğunu da sözlerine ekledi.

ERMENİSTAN SERT İKLİM KOŞULLARINA HAZIRLIKLI

Abdullah Ağar, Karabağ'ın özellikle kuzey bölgesindeki dağlarda kış ayının gelmesi sonrası kar yağışı ile eksi 20 ile eksi 30 derece arasında bir hava sıcaklığı olacağını dile getirdi. Bu iklim koşullarının harekatı derinden etkileyeceğini belirten Ağar, Ermenistan'ın bu konuda hazırlıklı olduğunu belirtti.

AZERBAYCAN ORDUSU İÇİN BU BİR İLK

Konuşmasında Aliyev'in sözlerine de yer veren Ağar, Azerbaycan'ın ana hedefinin minimal düzeyde zayiat ile olabilecek maksimum faydayı sağlamak olduğunu söyledi. Ayrıca Ağar, "Azerbaycan ordusunun ilk defa böyle bir taarruz harekatına kalkıştı" ifadelerini kullandı.

BU OPERASYON BİLGİSAYAR OYUNU GİBİ DEĞERLENDİRİLMEMELİ

Ağar, Azerbaycan'ın 1990'lı yılların başından beri kendi içinde bir takım istikrarsızlık unsurlarıyla uğraştığını da ifade etti. Özellikle ülke içinde bulunan Rus nüfusun politikadaki etkisine vurgu yapan Ağar, Azerbaycan'ın içeride yaşadığı sorunlara rağmen böyle bir operasyonu başlattığını söyledi. "Hiç kimse bu operasyonu bilgisayar oyunu gibi değerlendirmesin." diyen Ağar Azerbaycan ordusunun ortaya koyduğu performanstan övgütle bahsetti.

OPERASYON ERMENİ DİRENCİ KIRILINCA HIZLANACAK

Ermeni ordusundaki kırılmaların bir bozguna dönüştüğünde Azerbaycan'ın düzenlediği operasyonun hız kazanacağını belirten Ağar, Paşinyan'ın Avrupa ve Rusya'dan yardım talebini "Bu talepler Rusya'ya ve Avrupa Birliği'ne sökmez" sözleriyle eleştirildi.

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