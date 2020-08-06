Terör örgütü PKK'nın alçak planı

Başarılı operasyonlar birme noktasına gelen PKK, küçük kız çocuklarını silah altına almaya başladı. Örgütün bu yolla "Türkiye çocukları katlediyor" dedirtme planında olduğu ortaya çıktı.

PKK'nın hain yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri örgüte hem yurt içinde hem de yurt dışında ağır darbe vurdu.

Köşeye sıkışan PKK bu kez farklı bir plan devreye soktu.

Örgüt dağa kaçırdığı 12 ila 14 yaşlarındaki kız çocuklarının silahlı fotoğraflarını çekip sosyal medyada yaydı.

Amaçları; çok geçmeden ortaya çıktı.

Terör örgütünün çocukları sahaya süreceği, Türkiye'nin onları katledeceği yalanını dünya basınına servis edeceği öğrenildi.