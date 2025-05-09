09 Mayıs 2025, Cuma
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Terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurdu! Bu ne anlama geliyor?
Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamada "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.