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Terör mevzileri ÇNRA'lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı | İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi

A Haber
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Giriş: 15.01.2023 10:31
Son dakika haberi... A Haber ekibi Irak'ın kuzeyinde sınır hattında operasyon bölgesini görüntüledi. Terör mevzileri ÇNRA'lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu. A Haber o anları canlı yayında görüntüledi. Detayları Mert Hacıalioğlu aktardı.
Terör mevzileri böyle vuruldu TERÖR MEVZİLERİ BÖYLE VURULDU

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Terör mevzileri böyle vuruldu
Terör mevzileri böyle vuruldu
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