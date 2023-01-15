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Terör mevzileri ÇNRA'lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı | İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi

Son dakika haberi... A Haber ekibi Irak'ın kuzeyinde sınır hattında operasyon bölgesini görüntüledi. Terör mevzileri ÇNRA'lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu. A Haber o anları canlı yayında görüntüledi. Detayları Mert Hacıalioğlu aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.01.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 10:32
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Terör mevzileri ÇNRA’lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı | İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi

Kahraman Mehmetçik kararlı operasyonlarla Kuzey Irak'ta güvenli bölgeler oluşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Terör mevzileri ÇNRA’lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı | İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi

17 Nisan'dan bugüne bölgede 575 mağara ve sığınak imha edildi. Terör örgütüne ait bin 182 adet mühimmat ele geçirildi.

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Terör mevzileri ÇNRA’lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı | İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Pençe-Kilit operasyon bölgesinden son gelişmeleri aktardı.

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Terör mevzileri ÇNRA’lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı | İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi

HAREKAT BÖLGESİNDEN CANLI YAYIN

Mehmetçik çok namlulu roketatar ve obüslerle atış yaptı.

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Terör mevzileri ÇNRA’lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı | İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi

PENÇE-KİLİT HAREKAT BÖLGESİ

A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu şu ifadeleri kullandı;

2022'de başlayan Peçe-Kilit Harekatı kapsamında bölge teröristlerden temizlendi.