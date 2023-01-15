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Terör mevzileri ÇNRA'lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı | İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi
Son dakika haberi... A Haber ekibi Irak'ın kuzeyinde sınır hattında operasyon bölgesini görüntüledi. Terör mevzileri ÇNRA'lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu. A Haber o anları canlı yayında görüntüledi. Detayları Mert Hacıalioğlu aktardı.