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Terör hedefleri yok edildi | A Haber Suriye sınırında! İşte son durum

Terör hedefleri yok edildi | A Haber Suriye sınırında! İşte son durum

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 09:45
TUSAŞ’a yönelik saldırıdan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor. Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktarırken hedeflerden yükselen dumanlar ekrana yansıdı.
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