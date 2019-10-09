Terör hedefleri obüs atışı altında! Ceylanpınar'da bu uyarı yapılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını kurutmak için Bıraş Pınarı Harekatı başladı. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınırken Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.