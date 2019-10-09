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09.10.2019
Terör hedefleri obüs atışı altında! Ceylanpınar'da bu uyarı yapılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını kurutmak için Bıraş Pınarı Harekatı başladı. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınırken Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.
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