Tek bir oy bile çok önemli! AK Parti'den ikinci tur öncesi yeni reklam filmi...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru ilerlerken Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında yeni döneme ilişkin "Şahlanış dönemi" tanımlamasını yaptı. Erdoğan ayrıca verilecek her bir oyun Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacağını vurgularken rehavet uyarısında bulundu. Diğer yandan AK Parti de seçmenlerin rehavete kapılmadan sandığa gitmesi için yeni bir reklam filmi hazırladı. İşte o reklam filmi...