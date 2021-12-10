10 Aralık 2021, Cuma
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Tedarik sorunu için tarih verdi! Ekonomist Monchau'dan 2022 yılı için flaş tahmin...
A Haber ekranlarına katılan Ekonomist Charles-Henry Monchau Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye için göstergelerin pozitif olduğunu söyleyen Monchau "Türkiye'deki endüstriyel sektöre baktığımda oldukça iyi gittiğini görebiliyorum." ifadelerini kullandı. Monchau ayrıca dünya genelindeki tedarik sorununun 2022'nin ortalarında ve sonlarında azalacağının altını çizdi.