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TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2023 12:05
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, TCG Anadolu İzmir'de demirledi. Yerli ve milli üretim olan gemiye kent sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
TCG Anadolu’ya İzmir’de yoğun ilgi
TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi
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