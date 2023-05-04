04 Mayıs 2023, Perşembe
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TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, TCG Anadolu İzmir'de demirledi. Yerli ve milli üretim olan gemiye kent sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.