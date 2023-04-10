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TCG Anadolu göreve hazır! Dünyanın "ilk SİHA gemisi"

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Giriş: 10.04.2023 02:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Nisan Pazartesi günü hizmete alınacak olan TCG Anadolu göreve hazır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni bir fotoğraf servis etti. Çarpıcı karede TCG Anadolu üzerinde Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile ATAK yer aldı. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.
TCG Anadolu göreve hazır
TCG Anadolu göreve hazır
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