TCDD'den 7 lira iddiasına yalanlama

Marmaray üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen CHP’li İBB’nin yalanlarını mahkeme ortaya çıkardı. Mahkeme Metrobüs'ten Marmaray'a geçişlerde yapılan aktarmanın Marmaray'dan Metrobüs'e geçişlerde İBB tarafından izin verilmediği gerekçesi ile iptal kararını aldı. Öte yandan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan, 'Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gidildiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceği' yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi. TCDD'den yapılan açıklamada, "Yolcuların ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair bilgi yalan olup, yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir" denildi.

Marmaray'ın aktarma sistemi dahilinde bulunması, mahkeme tarafından usule aykırı bulduğu gerekçesiyle iptal edildi. TCDD tarafından açılan dava sonucunda Temmuz 2020'de UKOME kararında yer alan elektronik bilet ücret düzenlemelerinin Marmaray ile ilgili hükümler içeren kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

İBB, hemen Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve koşulları oluşmayan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi.

İBB YÖNETİMİNİN ALGI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

6 Kasım tarihinde ise, İstanbul 10. İdare Mahkemesi TCDD'nin açmış olduğu davaya istinaden, "TCDD'ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği" gerekçesiyle, yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İBB, bu kararı da Bölge İdare Mahkemesi'ne taşırken Marmaray'ın aktarma sistemi dâhilinden mahkeme kararı çıkarmasının altından İBB yönetiminin algı yaptığı ortaya çıktı.

TCDD tarafından UKOME gündemine alınması amacıyla yazılan dilekçede Metrobüs'ten inip Marmaray'a binildiğinde aktarma alınırken, Marmaray'dan Metrobüs'e geçişte İBB yönetiminin aktarma yapılmasına izin vermediği ortaya çıktı. Ücret tarifelerinde birbirine uyumsuzluk İBB tarafından giderilmediği için Marmaray da aktarma sisteminden mahkeme tarafından çıkarıldı.

'7 LİRA ÜCRET' İDDİALARINA DA YALANLAMA GELDİ

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Marmaray'ın, metrobüs hattı gibi ana ulaşımın omurgası olarak planlandığı ifade edildi.

Ücret toplama sisteminde de Marmaray ve metrobüs hattının aktarma kabul etmeyen bir sistem olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada, önceki UKOME kararlarında da belirtilmesine rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden metrobüs hattında değişiklik yapılmadan sadece Marmaray'ın aktarma sisteminde değişiklik yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 Şubat'ta toplu ulaşıma yaptığı fahiş yüzde 35 zamma itiraz edildiği gibi alınan bu yanlış ve hukuksuz karara da itiraz edildiği belirtilerek, Marmaray'ın metrobüs gibi aynı sistemde çalıştığını, sistemin verimli işleyebilmesi için yapılacak değişikliklerin iki sistemi de kapsaması gerektiği vurgulandı.



İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2020/728 sayılı kararı ile 6 Şubat'ta İstanbul UKOME kararının yürütmesinin durdurulması sonucu, Marmaray'ın ücretlendirilmesinin 13 Mart 2019 tarihindeki durumuna geri döndüğü ve metrobüs ile aynı olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Marmaray biletlerinin ücretlendirmesi durak sayısına göre 6 kademe olarak belirlenmiş olup yolcularımız bindikleri durağa göre en kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3,50 lira, indirimli 1,70 lira, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7,75 lira, indirimli 3,50 lira ödemektedir. Yolcuların, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair bilgi yalan olup, yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir. İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35 zam kararının iptali için açtığımız davanın mahkeme süreci de takip edilmektedir."

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