23 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TBMM’nin açılışının 102. yılı kutlanıyor! 102 yıl önce bugün neler yaşandı?
102 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclis’i kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü çocuklara armağan etti. Peki 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan'a giden süreçte neler yaşandı? Gelişmeleri Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.