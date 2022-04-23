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TBMM’nin açılışının 102. yılı kutlanıyor! 102 yıl önce bugün neler yaşandı?

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Giriş: 23.04.2022 10:59
Güncelleme:23.04.2022 11:02
102 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclis’i kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü çocuklara armağan etti. Peki 23 Nisan'ın önemi nedir?  23 Nisan'a giden süreçte neler yaşandı? Gelişmeleri Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya  değerlendirdi.
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