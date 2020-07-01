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TBMM'deki tüm siyasi partilerden Esra Albayrak'a destek

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Giriş: 01.07.2020 21:57
Son dakika haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partiler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyadan yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan siyasi parti grup temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik sosyal medya hesabından yapılan hakaretlere tepki gösterdi. İlk olarak söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sayın Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve eşi Esra Albayrak'a yapılan bu hakareti telin ediyoruz, kınıyoruz. Bunun aması fakatı olamaz. Eğer biz tevil yolunda amalı fakatlı cümleler kurarsak veya bu tartışmaları farklı mukayeseli şekilde gündeme getirecek olursak bunun ardı arkası kesilmez. Çünkü maalesef bu ülkenin barışını tehdit eden, bu ülkede aynı bayrak altında, aynı topraklarda birlikte yaşama ülküsünü tehdit eden, çevreler varsa sadece onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz" dedi.

TÜM PARTİLERDEN ESRA ALBAYRAK'A DESTEK
CHP Grup Başkanvekili Özgün Özel'de, Bakan Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Dün Esra Hanım'a yapılan, bebeğe yapılan işi de en ağır dille kınadık" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise "Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak aleyhine sosyal medya üzerinden yapılan alçak ve ahlaksız saldırıyı nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da, Esra Albayrak'a yönelik saldırıyı, 'amasız', 'fakatsız' lanetlediklerini belirtti.

İYİ Parti sözcüleri de Esra Albayrak'a yönelik yapılan hakareti nefretle kınadıklarını dile getirdi.

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