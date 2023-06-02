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TBMM'de yeni dönem başlıyor

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 11:22
Meclis bugün milletvekillerinin yemin töreni için toplanacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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