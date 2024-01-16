TBMM'de "terörle mücadele" oturumu! Peş peşe flaş açıklamalar

Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadele oturumu düzenlendi. Meclis'te konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Teröre karşı amasız fakatsız karşı durmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise konuşmasında terörle net bir şekilde mücadele mesajı verirken "Terörü kaynağında yok etme stratejisi uyguladık." dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise sınır ötesinde terör devleti kurulmasına asla izin verilmeyeceğini yineledi.

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