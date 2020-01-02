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02.01.2020
TBMM'de tarihi gün! AK Partili Yılmaz ve MHP'li Yönter'den A Haber'e özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber canlı yayınında; Libya Tezkeresi'nin önemi Türkiye'nin bölgedeki milli kazanımları hakkına açıklamalarda bulundu.
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