TBMM’de seçim haftası! HSK ve RTÜK üyelik seçimleri yapılacak

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim haftası olarak anılacak. Çünkü HSK ve RTÜK’te boşalan üyelikler için seçim yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasal düzenlemeleri içeren teklif ele alınacak. Ana gündem maddeleri Terörsüz Türkiye ve diplomasi trafiği olacak.

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