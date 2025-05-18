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TBMM’de seçim haftası! HSK ve RTÜK üyelik seçimleri yapılacak

TBMM’de seçim haftası! HSK ve RTÜK üyelik seçimleri yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 14:46
Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim haftası olarak anılacak. Çünkü HSK ve RTÜK’te boşalan üyelikler için seçim yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasal düzenlemeleri içeren teklif ele alınacak. Ana gündem maddeleri Terörsüz Türkiye ve diplomasi trafiği olacak.
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TBMM’de seçim haftası! HSK ve RTÜK üyelik seçimleri yapılacak
TBMM’de seçim haftası!
TBMM’de seçim haftası!
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