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TBMM’de poşet içinde 260 bin dolar iddiası! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 16:12
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş CHP'li vekilin odasında para dolu poşet bulunduğu iddiasına ilişkin "Görüntüleri izleyerek, görevlilerin ifadelerine başvurarak bir çalışma yapılıyor. Kısa sürede rapor hazırlanır" ifadelerini kullandı.
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