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TBMM'de koronavirüs önlemi! Ziyaretçi kabul edilmeyecek

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Giriş: 30.11.2020 17:43
Güncelleme:30.11.2020 17:43
Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı. TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine ziyaretçi alınmayacak. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.
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