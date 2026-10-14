TBMM’de fon mesaisi! 456 bin yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme masada

131 yatırım fonuna ilişkin kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Yaklaşık 456 bin yatırımcıyı ilgilendiren düzenlemede ödeme koşulları, tasfiye süreci ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik hükümler ele alınacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında düzenlemenin ayrıntılarını anlatarak, belirli şartlar kapsamında 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabileceğini belirtti.