05 Aralık 2022, Pazartesi
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TBMM’de bütçe görüşmeleri! MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Bazı zincir marketler hayat pahalılığını körüklüyor
Son dakika haberi... TBMM’de bütçe görüşmeleri sürüyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Genel Kurul’da açıklamalarda bulundu. Akçay, "Bazı zincir marketler hayat pahalılığını körüklüyor." ifadelerini kullandı. Akçay, "Enflasyon büyük oranda dizginlenme seyrine girdi." dedi.