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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan net mesaj: "Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 18:38
Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Töreni’nde konuştu. Kurtulmuş, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye'nin birliğine kasteden FETÖ'cü hainlere geçit verilmedi, milletin iradesi galip geldi. Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı." dedi.
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