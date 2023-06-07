07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu: Yeni ve milli bir anayasa ile Türkiye'nin önü açılmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu: Yeni ve milli bir anayasa ile Türkiye'nin önü açılmalı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2023 19:39
TBMM Başkanlığında seçim sonuçlandı. Cumhur İttifakı’nın adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi. Seçim sonrası TBMM'de konuşma yapan Kurtulmuş, "Yeni ve milli bir anayasa ile Türkiye'nin önünün açılması lazım" mesajını verdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor
"Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor"
RTÜK’ten seçim sonrası CHP fondaşlarına ceza!
RTÜK’ten seçim sonrası CHP fondaşlarına ceza!
Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta!
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta!
Millet İttifakı diye bir şey kalmadı
"Millet İttifakı diye bir şey kalmadı"
Başkan Erdoğan’dan savaş diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan savaş diplomasisi!
Bahar yağışları Eber’e can suyu oldu
Bahar yağışları Eber’e can suyu oldu
Seçim yenilgisi sonrası HDP bölündü
Seçim yenilgisi sonrası HDP bölündü
Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı!
Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı!
Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor
Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor
CHP kurultay takvimi belli oldu
CHP kurultay takvimi belli oldu
Daha Fazla Video Göster