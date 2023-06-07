07 Haziran 2023, Çarşamba
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu: Yeni ve milli bir anayasa ile Türkiye'nin önü açılmalı
TBMM Başkanlığında seçim sonuçlandı. Cumhur İttifakı’nın adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi. Seçim sonrası TBMM'de konuşma yapan Kurtulmuş, "Yeni ve milli bir anayasa ile Türkiye'nin önünün açılması lazım" mesajını verdi.