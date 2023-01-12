TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan karar: İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'yi ziyaretine ilişkin planı iptal

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz." ifadesini kullanmıştı. Bu tepki ardından Şentop, flaş bir karar ile İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'yi ziyaretine ilişkin planı iptal etti.