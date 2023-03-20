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TBMM 2 hafta aralıksız çalışacak! Yargı Paketi, Orman Kanunu ve Finlandiya…

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Giriş: 20.03.2023 07:58
Türkiye Büyük Millet Meclisi hafta sonları da dahil 2 hafta aralıksız mesai yapacak. Gündeminde Finlandiya'nın NATO'ya alınmasına ilişkin protokol, Orman Kanunu, 7. Yargı Paketi gibi önemli konular var.
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