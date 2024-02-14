14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB 180 olan eğitim iş günü süresini uzatma kararı aldı

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB 180 olan eğitim iş günü süresini uzatma kararı aldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2024 15:49
Milli Eğitim Bakanlığı 180 olan eğitim iş günü süresini uzatma kararı aldı. Öğrenciler artık yılda 200 gün okula gitmek zorunda kalacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan eğitimci Derya Kargılı anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de yeni istifalar olacak mı?
CHP'de yeni istifalar olacak mı?
Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor!
Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor!
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır’da
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da
Turgut Altınok: Ankara’ya milyonlarca turist gelecek
Turgut Altınok: Ankara'ya milyonlarca turist gelecek
F-16 dosyası artık MSB’de
"F-16 dosyası artık MSB'de"
İliç’teki heyelan anından yeni görüntü! Toprak altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
İliç’teki heyelan anından yeni görüntü! Toprak altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
12 yıl sonra Kahire’de kritik zirve!
12 yıl sonra Kahire'de kritik zirve!
Filistin asıllı Alman aileyi Gazze’den MİT çıkardı
Filistin asıllı Alman aileyi Gazze’den MİT çıkardı
Arama-kurtarma çalışması nasıl yapılıyor?
Arama-kurtarma çalışması nasıl yapılıyor?
Depremzede ailenin talihsizliği! Yine afete yakalandılar
Depremzede ailenin talihsizliği! Yine afete yakalandılar
İşte seralardaki hasarın boyutu
İşte seralardaki hasarın boyutu
Maden ocağında toprak kayması! Flaş açıklama
Maden ocağında toprak kayması! Flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster